Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips a annoncé deux barres de son dans sa gamme Fidelio de produits audio haut de gamme.

Disponibles à partir du dernier trimestre de 2020, les barres de son Philips Fidelio B97 et B95 sont toutes équipées de haut-parleurs délévation Dolby Atmos pour une hauteur audio supplémentaire.

Le Philips Fidelio B97 est le mieux spécifié des deux. Il dispose dune configuration de haut-parleurs 7.1.2, avec une unité principale mince et un subwoofer sans fil.

De plus, deux haut-parleurs sans fil peuvent être détachés de lunité principale pour être utilisés comme canaux surround gauche et droit. Ou ils peuvent simplement élargir le paysage sonore en tant que canaux avant gauche et droit si vous souhaitez les garder attachés.

La barre contient 17 pilotes au total, dont deux fonctionnent comme des unités délévation Dolby Atmos de 2,5 pouces à déclenchement ascendant.

Le subwoofer abrite un haut-parleur de 8 pouces et est capable de basses fréquences jusquà 35 Hz.

Le système principal a une puissance de 500W, tandis que le sous-marin est de 240W.

Le Philips Fidelio B95 est également livré avec des unités de pilote délévation Dolby Atmos, mais il est classé 5.1.2 à la place. Il y a 14 pilotes à lintérieur du bar au total.

Il comprend également un subwoofer sans fil, avec la barre principale capable de 450W avec le subwoofer, comme ci-dessus, 240W.

En plus du Dolby Atmos, les B97 et B95 sont certifiés IMAX Enhanced. Ils disposent également de deux connexions eARC HDMI 2.1 ainsi que dun relais 4K.

Bluetooth, Apple Airplay et DTS Play-Fi sont à bord, ce dernier permettant aux barres de se connecter à dautres enceintes multi-pièces de la gamme Philips Wireless Home System .

Ils sont tous compatibles avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Le Fidelio B97 sera au prix de 999,99 £ (1119 €) et le Fidelio B95 à 799,99 £ (899 €).

Écrit par Rik Henderson.