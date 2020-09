Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Philips a dévoilé un système audio multi-pièces sans fil qui non seulement étend les capacités sonores de votre installation domestique, mais contient également des lumières LED pouvant se connecter à un téléviseur Ambilght et prolonger le spectacle de lumière.

Les haut-parleurs du système domestique sans fil Philips TV & Sound utilisent la technologie DTS Play-Fi pour se connecter et se synchroniser entre eux via un réseau Wi-Fi domestique.

De nouveaux haut-parleurs W6505 et W6205 seront lancés au dernier trimestre de 2020, tandis que cinq barres de son compatibles dans une nouvelle série 8000 sortiront à partir de septembre. En outre, les barres de son haut de gamme Fidelio B95 et B97 récemment annoncées par la société et tous les téléviseurs Ambilight 2020 prennent en charge le même système.

Les haut-parleurs sans fil W6505 et W6205 sont également livrés avec des lumières LED, ils peuvent donc se connecter à un téléviseur Philips compatible avec Ambilight et étendre leffet plus loin dans une pièce.

Ainsi, en plus dun lien pour une expérience de cinéma maison, ils peuvent améliorer léclairage immersif sur les côtés et à larrière.

Le W6205 est un haut-parleur orienté verticalement avec un tweeter à dôme souple de 1 pouce et un woofer de 3,5 pouces, soutenu par deux radiateurs passifs. Il y a 40W de puissance à bord.

Le W6505 est plus grand et conçu pour se coucher horizontalement. Il contient deux tweeters à dôme souple de 1 pouce et deux woofers de 3,5 pouces, avec un amplificateur capable de produire jusquà 80 W.

Ils sont livrés avec la connectivité Bluetooth, Chromecast et Apple Airplay 2, ainsi que DTS Play-Fi, et prennent en charge Alexa et Google Assistant (via des appareils externes).

Les prix des enceintes sans fil nont pas encore été dévoilés.

Écrit par Rik Henderson.