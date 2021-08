Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic a annoncé le système de haut-parleurs de jeu immersif portable SC-GN01 dans le cadre de la Gamescom 2021 .

Conçu en collaboration avec Square Enix et Final Fantasy XIV Online, il ressemble à un oreiller davion plat que vous placez autour de vos épaules lorsque vous jouez.

Il offre un son surround personnel à ceux qui nont pas envie de porter un casque pendant des heures ou qui ne disposent pas dun système home cinéma adapté.

Comme la barre de son Panasonic SoundSlayer , également conçue avec léquipe de Final Fantasy, le SC-GN01 est livré avec trois modes sonores distincts : jeu de rôle, FPS et voix.

Il arbore également un microphone antibruit et anti-écho pour le chat en jeu. Cela élimine même le son provenant des haut-parleurs intégrés, de sorte que la qualité du chat est claire aux deux extrémités.

Il y a quatre haut-parleurs large bande intégrés à lappareil, fournissant jusquà 4 W de puissance de sortie totale. Un processeur de signal est également intégré qui mixe les pistes vers le haut ou vers le bas sur quatre canaux, le cas échéant.

Le système peut être connecté à PS4, PS5, PC et Nintendo Switch (en mode TV) via USB A. Un câble audio de 3,5 mm est également inclus pour la connectivité aux mêmes consoles et ordinateurs, par exemple via un contrôleur de jeu, plus Xbox Series X/S et Xbox One.

Le système de haut-parleurs de jeu immersif portable Panasonic SC-GN01 sera au prix de 159,99 £ et disponible exclusivement via Amazon à son arrivée fin septembre.