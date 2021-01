Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Panasonic a annoncé une édition Final Fantasy de son haut-parleur de jeu 2.1 SoundSlayer SC-HTB01, qui est livré avec un mode sonore RPG spécial optimisé pour le jeu.

Le Panasonic SoundSlayer standard a été introduit dans la seconde moitié de 2021, mais ce nouveau modèle en édition spéciale - dévoilé lors de la conférence de presse CES 2021 de la société - est orné des designs Final F antasy XIV Online sur le dessus et les côtés. Il est également livré avec un design de boîte dédié.

Le haut-parleur, comme loriginal, a été développé en collaboration avec Square Enix - léditeur de jeux aidant également à régler certains des modes audio.

Il existe trois modes sonores de jeu inspirés à la fois de Final Fantasy et dautres types de jeux. Il y a le mode de jeu de rôle mentionné ci-dessus, qui crée "un sentiment de réalité et dintésité". Un mode de tir à la première personne ajoute des compétences de localisation audio virtuelle, afin que vous puissiez savoir où se trouvent les adversaires. Et, un mode vocal améliore la parole et le dialogue.

Lappareil est un système de haut-parleurs à trois voies, avec un subwoofer inclus pour des basses supplémentaires. Il prend en charge Dolby Atmos, DTS: X et DTS: Virtual X, mais bien quil ninclut pas de canaux de hauteur dédiés, il produit un paysage sonore 3D virtuel.

Nous ne savons pas encore combien coûtera le Final Fantasy SoundSlayer, ni quand il sera disponible dans votre région. Nous mettrons à jour si possible.

Cependant, le SoundSlayer existant coûte 283 £ sur le propre magasin de Panasonic.

Écrit par Rik Henderson.