Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marshall a annoncé sa plus petite enceinte portable à ce jour, qui sera bientôt disponible à la commande.

Le Marshall Willen est compact mais capable de produire jusqu'à 10 W de sortie audio. Elle est dotée d'un seul haut-parleur large bande de 2 pouces et de deux radiateurs passifs, et offre une réponse en fréquence de 100 Hz à 20 kHz.

Il est compatible avec la norme Bluetooth 5.1 et est certifié IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Marshall affirme que sa batterie permet plus de 15 heures de lecture, avec une charge complète disponible en seulement trois heures. La charge rapide permet également aux utilisateurs de tirer trois heures de lecture de l'enceinte après seulement 20 minutes de charge.

Le Willen s'associe à n'importe quelle source Bluetooth, y compris iPhone et Android, mais pour en tirer le meilleur parti, il existe une application Bluetooth Marshall dédiée qui peut être utilisée pour régler le son.

Elle prend également en charge le mode Stack, ce qui vous permet de connecter l'enceinte à d'autres Willen pour étendre la scène sonore. Un microphone intégré vous permet de prendre des appels vocaux via l'enceinte elle-même.

La Marshall Willen sera disponible à la commande sur le site Web de Marshall cet été, au prix de 89,99 £ au Royaume-Uni, 99 € en Europe centrale et 119 $ aux États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.