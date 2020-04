Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Libratone est lun des noms un peu moins courants du marché des enceintes intelligentes, mais il produit depuis longtemps déjà dexcellentes enceintes, notamment la Zipp 2 , une enceinte intelligente que nous classons comme lune des meilleures du marché.

Cest un haut-parleur qui a un peu plus dâme et dindividualité que les nombreuses colonnes métalliques fades que dautres marques ont mises en scène, et qui correspond à cela avec un son vraiment impressionnant.

À lheure actuelle, le haut-parleur est également fortement réduit sur Amazon UK - son prix est en baisse de plus de 50%, passant dun prix régulier de 279 £ à 129 £, ce qui est à peu près aussi lourd que vous pouvez lespérer. pour.

Cela en fait un très bon achat - vous obtenez un excellent son à 360 degrés, réglable à laide dune simple application compagnon, et accédez à la fois à Amazon Alexa et à lAssistant Google pour vous assurer quil peut alimenter votre maison intelligente si vous êtes façon inclinée. Bien sûr, vous pouvez simplement utiliser les assistants pour régler les arguments avec des recherches et des calculs rapides - cela dépend de vous.

Le haut-parleur améliore également une partie de sa concurrence avec la portabilité. Cette veste zippée qui donne son nom au haut-parleur a également une poignée attachée, pour vous permettre de prendre le haut-parleur et de vous déplacer avec lui, tandis que jusquà 12 heures dautonomie de batterie signifie que vous nêtes pas attaché à lalimentation secteur.

En fait, lorsque nous avons examiné le Zipp 2, lune de nos seules réserves était quil était légèrement plus cher que le Sonos One ou quelques-uns des haut-parleurs Echo dAmazon - qui ont complètement bouleversé cet accord.

Mieux encore, si vous préférez un haut-parleur légèrement plus petit avec un profil rétréci mais beaucoup des mêmes touches de design et certainement une ambiance similaire, le Zipp 2 Mini est également réduit, jusquà 99 £ à partir de 229 £, ce qui en fait une offre tout aussi superbe Pour un temps limité. Si vous avez regardé les haut-parleurs de Libratone avec envie, cest probablement le moment de sauter pour lun!

