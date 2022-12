LG présente les barres de son SC9 et SE6 avant le CES 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - LG nous a fait part de certaines de ses annonces pour le CES 2023 un peu en avance, et a donné des détails sur au moins deux nouvelles barres de son qui seront dévoilées à Las Vegas la semaine prochaine.

Bien que les spécifications complètes doivent encore être confirmées, LG a déclaré que les nouveaux modèles SC9 et SE6 seront présentés. Le SE6 en particulier aura un facteur de forme compact - le plus petit de la gamme LG - ce qui en fait un excellent choix pour les petits espaces.

Les modèles SC9 et SE6 prendront tous deux en charge Dolby Atmos et DTS:X et, lorsqu'ils seront associés aux téléviseurs 2023 de LG, ils pourront accéder à une nouvelle fonction LG appelée WOW Orchestra. Celle-ci utilise chacun des canaux audio des deux produits pour créer une scène sonore plus étendue, et donner une plus grande sensation de hauteur et de profondeur, avec plus de puissance également.

Ce n'est pas le seul avantage de rester fidèle à LG, car les barres de son utiliseront également la technologie Wowcast de la société pour se connecter sans fil aux téléviseurs LG afin de fournir un son sans câble - avec la promesse de ne pas sacrifier la qualité audio dans le processus.

Les personnes qui n'ont pas de téléviseur LG bénéficieront tout de même de quelques nouvelles améliorations audio. La technologie Triple Sound de LG promet une reproduction précise du son, une clarté améliorée et une expérience plus immersive, avec le premier haut-parleur Triple Up-Firing au monde, ainsi qu'une technologie AI qui améliorera intelligemment les performances de la barre de son, en particulier dans les basses fréquences. Elle comprendra où une barre de son a été placée dans une pièce et adaptera ses performances en conséquence.

La fonction Smart Up-mixer permet également aux barres de son de convertir un son à deux canaux en une expérience multicanal convaincante, tandis que la fonction AI Sound Pro garantit que les profils sonores des barres sont toujours adaptés au contenu que vous regardez.

Bien entendu, la musique est également prise en charge, avec une lecture sans perte et la fonction intégrée Tidal Connect pour un streaming musical de qualité hi-fi. Vous pouvez également vous attendre à une prise en charge de VRR et ALLM, ainsi qu'à une transmission 4K/120Hz.

Le design a également été modifié pour s'adapter au look "sophistiqué et minimaliste" des téléviseurs 2023 de LG, avec un nouveau support permettant de placer facilement la barre de son à la hauteur parfaite sous votre téléviseur pour une expérience sonore optimale, qu'il s'agisse d'un montage mural ou sur pied.

Le support se fixe à l'arrière d'un téléviseur LG compatible et évite d'avoir à percer des trous supplémentaires dans le mur.

Nous aurons tous les détails sur ces barres de son et toutes les autres annonces de LG la semaine prochaine au CES 2023, alors gardez un œil sur tous les détails - y compris les prix et la disponibilité - dès que nous les aurons.

Écrit par Verity Burns.