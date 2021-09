Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché des enceintes de grande taille prêtes pour lextérieur semble sétendre, et LG veut participer à cette action. Il vient de lancer un nouveau haut-parleur, le Xboom 360, qui ne ressemble pas à grand-chose dautre sur le marché en ce moment.

Il est assez grand, dune part, mais a également un design conique en forme de lanterne qui se termine par une tête avec une poignée de transport sur le dessus, mais se range également dans une section creuse avec une petite lumière pour lambiance. Cette lumière a plusieurs modes que vous pouvez basculer entre pour changer lambiance.

Le haut-parleur lui-même est omnidirectionnel et se connecte via Bluetooth, il ne sagit donc pas dun haut-parleur intelligent hybride complet que vous pouvez emporter à lextérieur, comme le Sonos Move. LG dit quil a réussi à organiser les tweeters et le woofer du haut-parleur dans une structure de réflecteur pour une distorsion minimale, et il devrait être capable datteindre des volumes assez effrayants si vous le souhaitez.

En tant quenceinte portable, elle a une autonomie de 10 heures avec une charge et peut être récupérée dans une variété de couleurs grâce à son revêtement en tissu, vous permettant de choisir entre beige, bordeaux, noir et vert.

Ce que LG ne dit pas à ce stade, cest à quel point le haut-parleur est résistant à lextérieur, bien quil positionne le Xboom 360 comme capable dalimenter un événement en plein air - si ces événements doivent avoir lieu par beau temps, cela pourrait être quelque chose que nous découvrir à temps.