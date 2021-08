Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous sommes autant de grands fans que nimporte qui dun bon casque de jeu, mais cela ne signifie pas que nous sommes aveugles aux inconvénients de porter un gros casque, même sils apportent ce que presque tous les fabricants appelleront volontiers une "diffusion -prêt" micro.

Maintenant, LG propose un jeu intéressant pour ceux qui veulent pouvoir profiter de leurs jeux avec un son de haute qualité et participer à des appels vocaux et à des canaux de discussion, mais sans avoir besoin de porter des écouteurs. Il vient dannoncer lUltraGear Gaming Speaker GP9, avec un nom rafraîchissant et simple.

Il sagit dun haut-parleur de type barre de son assez compact qui peut sasseoir sur votre bureau et offrir un son exceptionnel, mais, plus important encore, il possède des microphones intégrés pour capter votre voix très clairement pour vous permettre de discuter pendant que vous jouez. Ceux-ci ont été conçus pour isoler votre voix du son que le haut-parleur émet lui-même, vous devez donc vous en sortir clairement.

Le GP9 dispose dun son surround virtuel pour vous offrir une expérience immersive agréable pendant que vous jouez, ce qui signifie quil devrait également être solide pour les sessions solo, et une prise audio 3,5 mm si vous décidez de revenir périodiquement dans le monde des casques filaires.

Il y a des commandes de réglage de la sourdine et du volume pratiques sur le haut du haut-parleur, ainsi que léclairage RVB omniprésent, de sorte quil pourrait constituer un ajout assez fluide à votre configuration, quelle que soit la palette de couleurs que vous recherchez. Il sera en vente en Corée du Sud, aux États-Unis et dans certaines parties de lEurope en septembre, selon LG, et nous navons pas encore de prix pour en juger.