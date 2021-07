LG Eclair est un régal sucré de barre de son compacte

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les barres de son LG ont généralement des noms pêle-mêle. Ce nest pas le cas de lEclair, cependant, qui est la plus petite barre de son de lentreprise à ce jour - et cela ressemble à une gâterie sucrée.

Ce nest pas parce quil est petit quil lésine sur les fonctionnalités, car lEclair (QP5) est une solution à un seul boîtier avec un subwoofer séparé, qui constitue un système à 3.1.2 canaux.

Il existe également un décodage basé sur les objets Dolby Atmos et DTS:X, tandis quun partenariat Meridian Audio apporte la technologie Horizon, qui mélange le contenu stéréo en un surround immersif à laide de la sortie multicanal de la barre de son.

La taille de lEclair est sa grande vente - la barre mesure 296 x 60 x 126 mm - ce qui signifie quelle devrait sadapter confortablement devant les téléviseurs à écran plus petit, y compris les plus bas, sans bloquer lécran.

Comme vous pouvez le voir sur les images promotionnelles, cependant, le subwoofer est beaucoup plus grand - et bien que ce soit idéal pour les basses basses, vous pourriez avoir du mal avec lespace au sol pour le loger dans des pièces plus petites.

Ailleurs, la barre de son LG Eclair offre un passthrough 4K via son port HDMI, vous pouvez donc lier un boîtier source et transmettre du contenu 4K HDR (y compris Dolby Vision) sans problème. Ilexiste également un support eArc pour assurer la transmission du son surround tout au long du seul câble.

En ce qui concerne les types de contenu, AI Sound Pro de la société "analyse le contenu en cours de lecture et applique automatiquement les meilleurs paramètres sonores", explique LG, qui adapte légalisation en fonction du genre regardé - quil sagisse dactualités, de musique ou de films.

Il ny a pas de dernier mot sur le prix exact ou la date de sortie de lEclair QP5 à ce stade - nous avons contacté LG pour se renseigner sur tous ces détails importants.