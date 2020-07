La barre de son LG GX est alignée au mur pour correspondre aux téléviseurs OLED de la galerie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LG a annoncé une barre de son qui correspond à sa série TV OLED GX Gallery .

La barre de son LG GX peut sasseoir au ras du mur lorsquelle est montée sous le panneau OLED, tandis quun support en acier est inclus si vous choisissez de le placer sur une armoire AV.

Il est conçu pour correspondre parfaitement au OLED LG GX Gallery 65 pouces superthin, avec exactement la même largeur. Il ne dépasse du mur que de 3,25 cm.

En termes de son, la barre possède à la fois le décodage Dolby Atmos et DTX: S et est certifiée audio haute résolution pour une lecture sans perte à 24 bits / 96 kHz. Il arbore également une connectivité HDMI eARC pour une lecture haute lecture des bandes sonores Dolby True HD et DTS Master Audio.

Bluetooth est à bord pour la connexion sans fil aux appareils, tandis que ses talents de relais 4K incluent la compatibilité avec Dolby Vision.

La fonction propriétaire AI Sound Pro de LG est également présente pour modifier automatiquement les paramètres sonores en fonction du type daudio que vous écoutez.

La barre de son LG GX commencera à être déployée à travers lEurope, les États-Unis et lAsie à partir du mois prochain - août 2020. Les prix et la disponibilité exacte nont pas encore été révélés, mais nous vous mettrons à jour dès que nous aurons plus de détails.