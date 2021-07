Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Klipsch a annoncé deux nouvelles barres de son - la première avec prise en charge complète de Dolby Atmos.

Les Klipsch Cinema 1200 et Cinema 800 sont chacun livrés avec un caisson de basses sans fil dédié, HDMI eARC avec jusquà 8K HDR et Dolby Vision passthrough, et sont fabriqués en bois, un peu comme les haut-parleurs de la société utilisés dans les haut-parleurs.

Le Cinema 1200 mesure 54 pouces de large et offre une puissance de 1200 W sur les canaux 5.1.4. En plus de la barre elle-même, le système comprend deux satellites arrière avec leurs propres haut-parleurs Dolby Atmos ascendants, permettant un total de quatre canaux ascendants.

Il y a des haut-parleurs dédiés au centre, à droite et à gauche à lintérieur de la barre, chacun avec des tweeters à dôme souple de 1 pouce et à pavillon. Il y a des woofers de 3 pouces pour les canaux surround et de hauteur.

Un subwoofer séparé de 12 pouces fournit une réponse des basses supplémentaire. Il est sans fil, fonctionnant sur le Wi-Fi 2,4 GHz.

En plus du port HDMI 2.1 compatible eARC, deux entrées HDMI sont fournies pour les sources externes, ainsi que des ports numériques optiques et audio 3,5 mm.

La barre dispose dune connectivité Bluetooth et est compatible avec Alexa, Google Assistant et Spotify Connect.

Le Klipsch Cinema 800 partage bon nombre des mêmes caractéristiques, mais ne vient pas avec les satellites et son subwoofer sans fil est un modèle de 10 pouces toujours très raisonnable.

Il offre 3,1 canaux audio, pouvant décoder Dolby Atmos mais sans tirer laudio vers le haut. Vous pouvez ajouter des surrounds en option pour une configuration 5.1. Cest aussi une touche moins puissante, avec un maximum de 800W.

Les deux barres de son ont des modes damélioration du dialogue et seront disponibles à partir daoût.

Le Kipsch Cinema 1200 sera au prix de 1 449 £ / 1 499 €, tandis que le Cinema 800 vous coûtera 899 £ / 999 €. Les prix américains suivront.

Écrit par Rik Henderson.