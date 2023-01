Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - JBL a annoncé l'ajout d'un nouveau modèle à sa gamme de barres de son, la JBL Bar 1300, une barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X à 15 canaux avec des haut-parleurs surround sans fil détachables.

Il s'agit de l'offre phare de sa gamme, qui compte désormais cinq modèles, et elle rejoint les JBL Bar 300, 500, 800 et 1000, annoncées en août dernier.

La JBL Bar 1300 11.1.4 est équipée de six haut-parleurs orientés vers le haut et utilise la technologie de formation de faisceau MultiBeam de Harman pour offrir une expérience sonore 3D compatible avec les bandes-son Atmos et DTS:X. Cette expérience est renforcée par ses deux haut-parleurs à deux voies.

Cette expérience est renforcée par ses deux haut-parleurs surround sans fil détachables, qui peuvent être placés n'importe où dans la pièce, et un caisson de basse sans fil de 10 pouces également inclus, pour apporter les basses quand il le faut. Dans l'ensemble, vous pouvez vous attendre à ce que cet ensemble impressionnant fournisse une puissance totale de 1170W.

Cependant, même avec toute cette puissance, le JBL Bar 1300 n'oublie pas l'importance du dialogue et de la clarté de la voix. En fait, elle utilise la nouvelle technologie PureVoice de Harman, qui promet de les optimiser, même lorsque les effets sonores bruyants se bousculent pour occuper la première place dans le mixage.

En ce qui concerne la connectivité, vous pouvez vous attendre à connecter la barre de son à des services de musique en ligne via le Wi-Fi, avec prise en charge d'AirPlay 2 et de Chromecast pour une qualité sonore supérieure à celle du Bluetooth.

Vous pouvez également associer la Bar 1300 à un appareil doté d'un assistant vocal pour demander à Alexa, Google Assistant ou Siri de diffuser des flux sur la barre de son, et utiliser l'application JBL One pour parcourir un certain nombre de plateformes musicales intégrées en un seul endroit. Ici, vous pouvez également affiner les paramètres d'égalisation de la Bar 1300 et personnaliser votre expérience d'écoute pour mieux répondre à vos goûts.

La JBL Bar 1300 sera disponible au prix de 1699,95 $/1299,99 £/1400 € à partir de la mi-février 2023. Le reste de la série Bar est disponible dès maintenant.

Écrit par Verity Burns.