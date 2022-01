Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL est au CES 2022 de Las Vegas pour dévoiler une gamme complète de nouveaux produits, notamment des écouteurs sans fil et des haut-parleurs Bluetooth .

Voici un bref aperçu de ce que la filiale Harman appartenant à Samsung a présenté jusqu'à présent lors du salon annuel.

Prix : 500 $

500 $ Date de sortie : été 2022

Ce haut-parleur Boombox de troisième génération offre « des basses plus profondes, une clarté intense et un son plus puissant » que les haut-parleurs précédents, grâce à son nouveau système de haut-parleurs à trois voies qui se compose d'un subwoofer, de deux haut-parleurs de milieu de gamme et de deux tweeters. Il a une autonomie de 24 heures, un port de chargement USB, une prise en charge de Bluetooth 5.3, une étanchéité et une protection contre la poussière IP67, et il peut être couplé avec un autre Boombox 3 pour un son stéréo.

Prix : 250 $

250 $ Date de sortie : été 2022

JBL a déclaré que le Pulse 5 est "conçu avec un radiateur passif plus grand et un volume acoustique pour des basses plus profondes, ainsi qu'un woofer axé sur la fourniture d'un son de fréquence moyenne et basse et un tweeter supplémentaire pour un son authentique et plus pur". Il a une autonomie de 12 heures, un système d'éclairage LED plus lumineux qui se synchronise avec votre musique, une prise en charge de Bluetooth 5.3, une étanchéité et une protection contre la poussière IP67, et il peut être associé à un autre Pulse 5 pour un son stéréo.

Prix : 400 $

400 $ Date de sortie : mars 2022

Il existe en fait deux modèles PartyBox Encore.

Un haut-parleur plus petit de la gamme PartyBox, l'Encore comprend deux micros sans fil, mais vous pouvez obtenir un modèle 100 $ moins cher qui abandonne les microphones. Les deux versions ont une autonomie de 6 heures, une puissance de sortie de 100 watts, l'éclairage PartyBox de JBL qui se synchronise avec votre musique et une protection IP67 contre les éclaboussures.

Prix : 80 $

80 $ Date de sortie : juin 2022

Il existe en fait deux modèles Wind 3 : The Wind 3 (80 $) et Wind 3S (70 $). Les deux sont des haut-parleurs étanches pour vélos et scooters.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 4 Janvier 2022

Ils sont compatibles Bluetooth et disposent d'un emplacement pour carte microSD pour la lecture de fichiers audio. Le Wind 3 est plus cher car il dispose d'une radio FM et d'un écran LED. En dehors de cela, ils sont livrés avec un support de guidon, 5 heures de jeu et une étanchéité IP67 et anti-poussière.

Prix : 180 $

180 $ Date de sortie : printemps 2022

Considérés comme des concurrents d'AirPods Pro 2, les Live Pro 2 offrent 10 heures d'autonomie (plus 30 à partir du boîtier de charge), six microphones avec technologie d'isolation contre le bruit et le vent, la prise en charge de Google Fast Pair et la commande vocale mains libres avec Amazon Alexa et Google Assistant et un indice IPX5.

Prix : 150 $

150 $ Date de sortie : printemps 2022

Les JBL Live Free 2 sont des écouteurs antibruit actifs dotés de la technologie à six microphones de JBL. La durée de vie de la batterie est évaluée à 7 heures (plus 30 à partir du boîtier de charge). Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Google Fast Pair, Amazon Alexa et Google Assistant, ainsi qu'un indice de résistance à la transpiration IPX5.

Prix : 150 $

150 $ Date de sortie : printemps 2022

Ces écouteurs axés sur la forme physique offrent des ailerons de sport, une suppression active du bruit et la technologie à six microphones de JBL avec isolation contre le bruit et le vent. Ils sont entièrement étanches et ont jusqu'à 8 heures d'autonomie (plus 16 pour le boîtier de charge). Encore une fois, ceux-ci prennent en charge Alexa et Google Assistant.

Prix : 250 $

250 $ Date de sortie : printemps 2022

JBL a présenté trois nouveaux écouteurs de jeu supra-auriculaires : le Quantum 610 (150 $), le Quantum 810 (200 $) et le Quantum 910 (250 $).

Ce dernier modèle est le casque de jeu phare de JBL avec suivi de la tête intégré, pilotes de 50 mm certifiés haute résolution, suppression active du bruit, solutions sans fil doubles (sans fil 2.4G sans perte et Bluetooth 5.2), autonomie de 24 heures et cadran audio de chat de jeu. développé pour Discord.

Enfin, ils sont dotés de coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme gainés de cuir et vous pouvez personnaliser leur égaliseur, leurs couleurs RVB, etc.

Prix : 150 $

150 $ Date de sortie : printemps 2022

Enfin, JBL a également annoncé un ensemble d'écouteurs de jeu véritablement sans fil appelés Quantum TWS. Ils disposent d'une solution surround spatiale pour les jeux immersifs, d'une suppression adaptative du bruit avec quatre micros à formation de faisceau, d'une fonction Ambient Aware pour filtrer les bruits ambiants, d'une connectivité à deux appareils via un dongle USB-C ou Bluetooth 5.2, d'une autonomie de 24 heures (plus 16 heures avec étui de charge), prise en charge de plusieurs assistants vocaux et indice IPX5.