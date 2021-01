Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL a mis à jour son haut-parleur Bluetooth portable avec une meilleure étanchéité à la poussière et à létanchéité, un son et une fonction de batterie externe intégrée.

Le JBL Charge 5 est étanche à leau et à la poussière IP67 et arbore un haut-parleur en forme de piste de course, un tweeter séparé et deux radiateurs passifs pour fournir un son grand et grandiose pour sa taille.

Il dispose dune batterie de 7500 mAh qui peut non seulement fournir jusquà 20 heures de lecture de musique, mais aussi pour recharger un appareil mobile via son port USB-Charge Out.

La technologie JBL PartyBoost est intégrée, ce qui lui permet dêtre connectée à dautres enceintes portables JBL compatibles pour amplifier le son dans tout un jardin, par exemple. Il comprend également le réglage du son JBL Signature Pro.

«Que vous écoutiez à la maison ou à lextérieur, le JBL Charge 5 établit une nouvelle norme pour un son de haute qualité», a déclaré Andy Tsui, directeur général du développement et de lingénierie des produits chez Harman.

"Nous sommes ravis de présenter la prochaine génération de notre gamme populaire et sommes plus que ravis doffrir aux auditeurs la puissance inégalée de JBL Signature Pro Sound."

Le JBL Charge 5 sera disponible en noir, bleu, gris, rouge, turquoise et camouflage à partir de mars 2021 au Royaume-Uni. Il sera au prix de 159,99 £.

Il sera également disponible aux États-Unis à partir davril 2021, au prix de 179,95 $.

Écrit par Rik Henderson.