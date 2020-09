Les haut-parleurs portables de JBL bénéficient de nouveaux designs et de plus de puissance

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - JBL a présenté les nouveaux haut-parleurs Xtreme 3, Go 3 et Clip 4 avec de tout nouveaux designs, tandis quil existe également de nouveaux haut-parleurs portables PartyBox, appelés PartyBox On-The-Go et PartyBox 310. Les nouveaux haut-parleurs sont tous dotés de Bluetooth 5.1 et USB. -C pour le chargement.

Le Xtreme de nouvelle génération à 280 £ est conçu pour un son encore plus immersif avec quatre pilotes améliorés et deux radiateurs de basse JBL, tout en étant étanche à leau et à la poussière. Avec 15 heures dautonomie, il est également livré avec une sangle de transport, tandis que la banque dalimentation intégrée charge vos autres appareils. Vous pouvez également en connecter deux ensemble dans une paire stéréo. Il est disponible dans les finitions bleu, noir et squad.

Le JBL Go 3 à 35 £ est un haut-parleur étanche de poche avec boucle de transport et cinq heures dautonomie de la batterie.Il est également disponible en différentes finitions de couleurs.

Le Clip 4 de 50 £, dautre part, renforce les choses avec 10 heures de lecture et un mousqueton intégré pour que vous puissiez le clipser sur une tente, un sac ou un crochet. Encore une fois, il est étanche à leau et à la poussière.

Les JBL PartyBox On-The-Go et PartyBox 310 à 280 £ sont également tous deux rechargeables et sont conçus pour la portabilité afin que vous puissiez apporter des sons puissants à tout rassemblement.

La PartyBox On-The-Go est une enceinte de 100 W avec spectacle de lumière, dotée dune connectivité USB et AUX ainsi que de Bluetooth. Il est également résistant aux éclaboussures IPX4.

La JBL PartyBox 310 £ 400 a une autonomie de 18 heures, ajoute des effets sonores et est un 240W costaud.

Écrit par Dan Grabham.