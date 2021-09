Le nouveau haut-parleur de lampe de table Symfonisk de Sonos Ikea dévoilé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos et Ikea ont collaboré pour la première fois en 2019 pour le lancement du Symfonisk Table Lamp Speaker et du Symfonisk Bookshelf Wi-Fi Speaker . Les deux sociétés ont récemment lancé le Symfonisk Picture Frame Speaker, et maintenant la deuxième génération du Table Lamp Speaker a été révélée.

Lenceinte de la lampe de table Symfonisk 2021 présente une base similaire à loriginal, mais elle offre plus de personnalisation en ce qui concerne linstallation de la lampe elle-même et les abat-jour, en restant dans la lignée de l enceinte Picture Frame de la gamme proposée avec une variété daccessoires interchangeables. fronts.

Le haut-parleur de la lampe de table Symfonisk de 2e génération est disponible dans une base noire ou blanche et labat-jour sera vendu séparément. Selon The Ambient , il y aura un choix de deux styles - une option textile et une option verre - qui seront tous deux disponibles en noir et blanc.

La base de lenceinte aurait également subi une refonte acoustique avec un guide dondes personnalisé conçu pour créer une bonne expérience sonore sous nimporte quel angle.

Étant donné que le haut-parleur de lampe de table Symfonisk est fabriqué en collaboration avec Sonos, il sintégrera à un système multiroom Sonos et offrira la pléthore de fonctionnalités qui laccompagne. Vous bénéficiez également d Apple AirPlay 2 et de la prise en charge de jusquà 100 services de musique, ainsi que de Sonos Radio et de fonctionnalités telles que Trueplay .

Le haut-parleur de lampe de tablette Sonos Ikea Symfonsik sera disponible aux États-Unis et en Europe à partir du 12 octobre pour 140 $. Labat-jour en textile coûtera 29 $, tandis que labat-jour en verre coûtera 39 $.