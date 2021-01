Comment configurer Apple Music avec Google Home et les haut-parleurs Nest Audio

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il fut un temps où les services musicaux dApple ne fonctionnaient que sur les produits Apple. Heureusement, ces jours sont révolus depuis longtemps et Apple, ayant déjà rendu Apple Music disponible pour les utilisateurs d Amazon Echo , la également rendu disponible sur les appareils Google Home et Nest Audio.

Cela signifie que si vous possédez un ancien Google Home mini ou lune des nouvelles options de marque Nest , vous pouvez diffuser Apple Music.

Lisez la suite pour savoir comment faire, ou regardez simplement notre guide vidéo ci-dessous:

Cela commence - comme tout - avec une application. Si Google Home nest pas installé sur votre téléphone, vous devrez le télécharger. Il est disponible pour liPhone sur lApp Store ou dans le Play Store pour les téléphones Android.

Téléchargez Google Home depuis lApp Store / Play Store

Connectez-vous à votre compte Google

Appuyez sur le bouton «+» dans le coin supérieur

Sélectionnez "Musique" sous "Ajouter des services"

Choisissez Apple Music et connectez-vous

Une fois que vous êtes connecté et que vous vous êtes connecté (et en supposant que votre Google Home ou votre enceinte Nest est déjà configuré), ouvrez lapplication Home et appuyez sur le signe «+» dans le coin supérieur. Vous verrez maintenant «musique» sous len-tête «ajouter des services». Appuyez dessus.

Vous devriez maintenant voir divers services dans une liste sous la bannière «plus de services de musique».

Appuyez sur la petite icône de lien à côté dApple Music, puis sur `` Lier un compte dans la fenêtre contextuelle suivante. À ce stade, vous devrez vous connecter à votre identifiant Apple. Ici, vous devez vous assurer de vous connecter à laide de lidentifiant Apple que vous utilisez pour les achats Apple Music, iTunes et App Store, qui peut être différent de celui que vous utilisez pour iCloud.

Une fois que vous êtes signé et choisi dautoriser laccès à Google Home, Apple Music monte dans la liste de vos services de musique de liens et vous pouvez le définir comme option par défaut. Cependant, il peut le faire automatiquement, cest donc une étape que vous naurez peut-être pas besoin de faire vous-même.

Dites "Hey Google, joue aux Smiths" (ou quelque chose de moins déprimant)

Dès que vous lavez configuré et que les comptes sont liés, tout ce que vous avez à faire est de donner une commande vocale à votre haut-parleur intelligent alimenté par Google. Ainsi, "Hey Google, mets ma liste de lecture [nom de la liste de lecture]" permet de trouver et de lire votre liste de lecture Apple Music, ou vous pouvez la faire lire des albums ou des chansons spécifiques. Cest comme tu veux.

Cest relativement transparent, mais il y a une légère pause entre lémission de la commande et le haut-parleur commence à jouer la musique dans notre expérience.

Une fois la lecture terminée, vous pouvez la contrôler manuellement dans lapplication Home. Accédez simplement à lécran daccueil de lapplication Google Home, appuyez sur la bascule multimédia, puis vous pouvez choisir de lire, mettre en pause, sauter des pistes, régler le volume ou choisir de faire jouer la musique à partir dun autre haut-parleur ou dongle compatible audio Google Home ou Chromecast.

Écrit par Cam Bunton.