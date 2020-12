Google arrête le Google Home Max

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La petite suite de haut-parleurs intelligents disponibles de Google va subir une autre modification, semble-t-il, après avoir confirmé quelle ne fabriquait plus dunités de son Google Home Max surdimensionné.

Le plus grand de ses haut-parleurs, et très destiné à offrir une qualité audio plus haute fidélité, le haut-parleur apporte un son impressionnant mais implicitement na peut-être pas trouvé autant de public que ses frères et sœurs plus petits.

Pourtant, il existe depuis 2017, ce qui est plus quune saine manche pour un haut-parleur intelligent moderne, et à un coût beaucoup plus élevé que les autres options, ce nest pas une énorme surprise pour lui de sortir de la scène maintenant. Reste à savoir si cela signifie que Google a un autre grand haut-parleur en préparation pour le remplacer.

Le nouveau Nest Audio ressemble à un juste milieu pour le moment, un haut-parleur plus petit qui a encore plus de puissance que le Nest Mini, si vous vous souciez un peu plus de la qualité de la lecture de votre musique.

Pour ceux qui ont déjà un Home Max, cependant, il ny a rien à craindre selon Google. Il a déclaré à Engadget que «les utilisateurs existants de Google Home Max ne devraient pas sinquiéter car ils ne verront aucun changement dans leur service. Nous continuerons à proposer des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité pour les appareils Google Home Max. "

Cest rassurant, même si la durée réelle de lassurance est également quelque chose qui se confirmera à temps.

Écrit par Max Freeman-Mills.