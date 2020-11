Le dernier haut-parleur Nest Audio de Google réduit à seulement 69 £ pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday est à son meilleur lorsquil voit la dernière génération de gadgets disponibles avec des réductions, et cest exactement ce qui sest passé pour le dernier haut-parleur intelligent de Google.

Le Google Nest Audio est disponible avec une réduction de 20 £, ce qui le ramène à seulement 69,99 £ pour la période de vente avant le Black Friday. En plus dêtre disponible directement auprès de Google, vous pouvez en acheter un auprès de Currys au Royaume-Uni, avec la boutique en ligne de Google, un détaillant délectronique populaire, qui fait correspondre les prix. Vous pouvez consulter loffre chez Currys ici.

Le dernier Nest Audio de Google a suscité lintérêt pour la préparation du lancement après que la nouvelle refonte ait attiré lattention des fans de technologie du monde entier. Que vous le voyiez comme un TicTac géant en toile ou un bâton de gomme Extra, la refonte a permis à Google de repenser les haut-parleurs à lintérieur.

squirrel_widget_2709293

Le woofer médian de 75 mm et le tweeter de 19 mm se combinent pour offrir un son nettement plus fort et plus riche que le Google Home de première génération.

Pour le prix, cest un haut-parleur qui sonne bien et a été suffisamment bien notédans notre examen pour le présenter en tant que nominé aux Pocket-lint Awards 2020. Si vous êtes à la recherche dun haut-parleur intelligent, vous pourriez faire bien pire, surtout à son prix le plus bas jusquà présent.

Écrit par Cam Bunton.