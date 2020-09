Haut-parleur Google Nest Audio vendu tôt par accident

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Walmart a sauté le pistolet et a installé le haut-parleur Google Nest Audio inopiné dans latelier.

Devrait être officiellement dévoilé lors de l événement en ligne Launch Night In le 30 septembre, lenceinte intelligente a déjà été espionnée en magasin par lutilisateur de Twitter Marcos Frausto.

Il ny avait pas de prix attaché, et il ne pouvait pas non plus voir de nombreux détails réels énumérés sur lemballage - qui était à lintérieur dune vitrine - mais vous pouvez voir à quoi cela ressemble. Et, bien sûr, le nom complet.

Cela correspond aux images précédemment divulguées , qui sont apparues plus tôt en septembre.

Dautres détails ont été trouvés sur un site de vente au détail Lowes.com, qui répertorie le haut-parleur comme Google J2. Le site a supprimé le prix depuis, mais il disait à lorigine quil serait de 100 $. Cela est conforme à une autre ancienne rumeur selon laquelle ce serait 100 € en Europe. Google a tendance à fixer le prix des produits à des prix comparables en dollars et en euros.

Ils nont pas mis le prix dessus pic.twitter.com/AlEqUx5Lvw - Marcos Frausto (@ SweetDaddy69) 24 septembre 2020

Par exemple, le haut-parleur mesure 6,89 pouces de haut, 4,88 pouces de large et 3,07 pouces de profondeur. Il pèse 1,19 kg (2,64 lb).

Il fonctionne également comme un hub Google Home, semble-t-il, et dispose de Bluetooth intégré pour la lecture audio sans fil locale.

Nous en saurons plus lors de lévénement Google mercredi prochain.

Écrit par Rik Henderson.