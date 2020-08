Hey Google, le nouveau Google Nest Home sera-t-il lancé ce mois-ci?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous pensons quun remplacement du haut-parleur intelligent Google Home standard est en cours depuis un certain temps et il semble maintenant quil sera avec nous plus tard ce mois-ci.

De récentes fuites via des dépôts réglementaires ont incité Google à publier un teaser pour le haut-parleur, qui sappellerait Google Nest Home, conformément à la convention de dénomination adoptée par dautres appareils Google Assistant de Google lui-même, tels que le Google Nest Mini.

Selon le célèbre leaker Roland Quandt , lappareil coûtera environ 100 euros - il sintégrerait donc parfaitement dans le prix avant remise du haut-parleur sortant à 99 $ / 89 £. Quandt ajoute également quil devrait être avec nous avant la fin du mois daoût; il est certainement logique quil soit lancé le plus tôt possible.

Comme le montrent les fuites précédentes et limage daccroche principale de Google ci-dessus, le haut-parleur ressemble beaucoup plus à un appareil tactile recouvert de tissu que le haut-parleur sortant. Lappareil a un design très épuré; il semble y avoir un seul bouton - vraisemblablement pour appeler Google Assistant si vous ne voulez pas utiliser votre voix - plus une entrée dalimentation.

Le Google Home existant est maintenant disponible à prix réduit, alors prenez-le pendant que vous pouvez encore:

Écrit par Dan Grabham.