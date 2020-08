Le concert épique de John Williams à Vienne reçoit le traitement Dolby Atmos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un concert épique de John Williams mettant en vedette sa musique la plus connue a été remasterisé en Dolby Atmos . Vous pouvez assister au concert dans Atmos Music si vous avez un abonnement Amazon Music HD alors quil sortira également sur Blu-ray via le célèbre label Deutsche Grammophon. Il est disponible à partir du 14 août.

Le concert est le spectaculaire Live in Vienna de Williams au célèbre Musikverien à partir de janvier et met en vedette le compositeur légendaire aux côtés de la violoniste Anne-Sophie Mutter et du Wiener Philharmoniker.

Dolby Atmos Music est désormais disponible sur Tidal ainsi que sur Amazon Music HD. Vous aurez besoin dun appareil audio Atmos compatible comme Amazon Echo Studio pour en profiter pleinement - même si vous ne saurez pas nécessairement que vous lécoutez lorsque vous le faites - le logo Dolby est affiché dans les applications, mais il est subtil. .

Bien sûr, les musiques de films de Williams sont les plus connues des films - son travail comprend des bandes sonores pour des films tels que toute la saga Stars Wars, les films Indiana Jones, Jurassic Park, Schindlers List et les trois premiers films Harry Potter.

Williams a remporté cinq Oscars, cinq Emmys, quatre Golden Globes et un incroyable vingt-cinq Grammys.

Voici Williams qui parle de la performance:

Écrit par Dan Grabham.