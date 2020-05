Tidal apporte Dolby Atmos Music aux barres de son, téléviseurs et streamers compatibles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dolby Atmos Music arrive sur les barres de son, téléviseurs et récepteurs compatibles via le niveau HiFi premium de Tidal. Dolby Atmos Music est destiné à mettre en évidence les détails perdus avec les enregistrements traditionnels afin que vous puissiez entendre une reproduction plus proche de ce que lartiste a prévu.

Pour diffuser Dolby Atmos Music via le service, vous devez utiliser lapplication Tidal sur lun des appareils Dolby Atmos suivants: Apple TV 4K, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV Stick (2e génération), Fire TV (3e génération) et Nvidia Shield TV ou Nvidia Shield TV Pro (modèles 2019 ou plus récents). Lapplication est également disponible sur les téléviseurs Android compatibles Dolby Atmos de Sony et Philips.

La bibliothèque de musique Dolby Atmos sagrandit. Tirée des catalogues dUniversal et de Warner, la liste des morceaux remixés de Dolby Atmos comprend The Weeknd, Blondie et Ariana Grande plus Shawn Mendes et Señorita de Camila Cabello.

Dolby Atmos Music a été lancé pour la première fois sur Amazon Music HD en septembre dernier, à temps pour les débuts de l enceinte Echo Studio . Tidal ne la ensuite lancé sur les smartphones Android compatibles quen décembre. Mais Dolby Atmos Music arrive seulement maintenant à des équipements TV et audio Dolby Atmos plus traditionnels.

Comme avec Amazon Music HD, Tidal HiFi sera automatiquement réglé par défaut sur le mix Atmos sil est disponible, le périphérique de lecture le permet.

Pour trouver des chansons dans Dolby Atmos, vous pouvez aller à lécran daccueil de Tidal et regarder sous Disponible dans Dolby Atmos ou rechercher Dolby Atmos. Il existe actuellement des listes de lecture "At Home" dédiées à des genres comme la pop, le hip-hop et le jazz.

Tidal comprend également déjà des pistes MQA de haute qualité avec Tidal Masters . Le service offre un essai gratuit prolongé de 60 jours pour les nouveaux abonnés.