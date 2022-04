La Denon DHT-S217 est une barre de son compacte compatible Atmos avec un caisson de basse intégré.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Denon DHT-S217 est une barre de son mince qui offre un support virtualisé pour les paysages sonores immersifs de Dolby. Elle cherche à offrir le support Dolby Atmos à ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune.

Dans le but de minimiser les perturbations dans votre pièce, elle intègre également les caissons de basse, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'un boîtier séparé - sauf si, bien sûr, vous en voulez vraiment un - il y a une connexion physique pour un woofer câblé.

Au lieu de cela, il y a une paire de woofers orientés vers le bas, intégrés dans la barre, pour apporter ces tonalités basses. Il y a une configuration 2.1, 6 haut-parleurs au total, avec un double médium et des tweeters qui rejoignent les woofers.

Outre la prise en charge de Dolby Atmos, la barre de son prend en charge la transmission 4K avec Dolby Vision, ce qui vous permet de connecter un appareil directement à la barre de son et de le transmettre au téléviseur via HDMI, plutôt que de devoir compter sur le HDMI eARC du téléviseur lui-même.

Une gamme de modes sonores est proposée, ainsi que la technologie Denon d'amélioration de la voix, afin que vous puissiez entendre ce qui se dit à l'écran.

En plus de consommer les médias de votre téléviseur, il prend en charge le streaming musical via Bluetooth. Le S217 sera donc un excellent complément pour une pièce plus petite, en prenant en charge toutes sortes de tâches audio.

Le DHT-S217 ne mesure que 6,6 cm de haut, et peut donc être placé facilement devant votre téléviseur, ou être fixé au mur.

Le Denon DHT-S217 sera disponible en mai, au prix de 249 £ / 269 €.

Écrit par Chris Hall.