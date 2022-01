Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Denon a annoncé le DHT-S517 - un système de barre de son et de caisson de basses sans fil qui offre un son Dolby Atmos dans une configuration 3.1.2.

Ajustée par l'équipe Denon Sound Masters, la barre comprend une connectivité HDMI eARC pour une utilisation transparente lorsqu'elle est branchée sur un téléviseur compatible de la même manière. Il peut également être utilisé avec des téléviseurs non ARC via son port audio optique numérique.

Un port HDMI supplémentaire compatible 4K permet de connecter également une source externe à la barre de son.

Bluetooth est à bord, pour diffuser de l'audio à partir d'appareils mobiles et d'autres appareils compatibles, tandis que la matrice à sept canaux fonctionne avec un certain nombre de modes de signature audio différents. Ceux-ci incluent les modes film et musique, mais aussi un mode pur pour éliminer le traitement surround et d'autres caractéristiques ajustées. Un mode nuit est également sélectionnable, pour adoucir le son lorsque les autres dorment.

Le DHT-S517 bénéficie également de la technologie d'amélioration des dialogues de Denon, qui améliore les voix et le contenu parlé.

"Alors que les fabricants de téléviseurs ont développé des écrans plus fins avec une haute résolution et une excellente qualité d'image, l'espace pour les haut-parleurs a considérablement diminué, ce qui a entraîné une expérience sonore sacrifiée", a déclaré le président de Denon, Trip Randall.

"Avec notre nouvelle barre de son Denon, vous améliorerez immédiatement votre expérience de cinéma maison avec un son 3D amélioré et constaterez que votre expérience de visionnage fait des bonds en avant exponentiels pour le mieux."

La barre de son Denon DHT-S517 et le système de subwoofer sans fil seront disponibles fin janvier. Il sera au prix de 379 £ / 399 €.

Le prix américain n'a pas encore été confirmé.

Écrit par Rik Henderson.