(Pocket-lint) - Vous recherchez une barre de son pour amplifier le son de votre téléviseur? Denon vient dannoncer un ajout attractif à sa gamme Home: la Denon Home Sound Bar 550.

Dabord et avant tout, cette barre de son de taille moyenne est conçue pour améliorer le son de votre téléviseur et de tous les appareils, tels que les consoles de nouvelle génération, que vous avez peut-être connectés.

Il peut décoder les formats tridimensionnels basés sur des objets Dolby Atmos et DTS: X, sortant via ses quatre haut-parleurs de 55 mm, ses deux tweeters de 19 mm et un trio de radiateurs de basse pour donner un son arrondi sans avoir besoin dun caisson de basses.

Mais la Home Sound Bar 550 est également une question dexpansion. Vous pouvez ajouter un subwoofer. Vous pouvez ajouter des séparations Denon Home, sans fil, pour créer un système de son surround plus large si vous le souhaitez également. Ou synchronisez-le simplement avec dautres produits Denon Heos pour créer un système multi-pièces à votre guise - quil sagisse du Denon Home 350 , 250 ou 150.

La barre de son 550 - qui mesure 650 mm de long x 75 mm de haut x 120 mm de profondeur - est suffisamment petite pour ne pas gêner un écran de télévision, tandis que son système de commande à écran tactile ne sillumine que lorsquil est interagi avec pour éviter les reflets indésirables.

Il y a aussi une télécommande incluse, ou vous pouvez interagir en utilisant lapplication Denon Heos - ou votre voix en utilisant Amazon Alexa ou Siri dApple (ce dernier via AirPlay 2 et votre appareil iOS, pas la prise directe du microphone). Il ny a pas dassistance Google Assistant pour le moment.

Ainsi, que vous souhaitiez utiliser la Home Sound Bar 550 pour la musique, laudio TV, le Blu-ray ou les consoles nouvelle génération, il existe suffisamment de connexions filaires et sans fil pour répondre à vos besoins. Une entrée HDMI est couplée à côté dune sortie HDMI (avec eARC) pour transmettre laudio haute résolution (jusquà 192 Hz / 24 bits), 4K UHD HDR, avec la conformité HDCP 2.3 garantissant que les poignées de main nécessaires sont effectuées.

Et avec un prix de 599 £ / $ / 649 €, nous aimerions plutôt serrer la main de Denon, car la barre de son Home 550 ressemble à un excellent ajout à la gamme Home à un prix bien considéré. Espérons que cela sonne aussi bien - ce que nous découvrirons lorsque nous obtiendrons un échantillon de critique vers sa date de lancement "mi-février" (précommandes ouvertes le 1er février).

Écrit par Mike Lowe.