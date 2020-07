Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Denon a annoncé un système de musique avec des haut-parleurs assortis qui non seulement arbore un lecteur CD, une radio DAB et un streaming de musique, il est compatible avec Heos et peut donc être utilisé dans le cadre dune configuration musicale multiroom.

Le Denon CEOL N11 DAB peut être acheté en tant quunité autonome, pour une connexion à vos propres haut-parleurs ou amplificateur, ou avec une paire stéréo correspondante en option.

En plus de son lecteur CD et de sa radio DAB / DAB + / AM / FM, il dispose dune connectivité USB, Bluetooth et Wi-Fi. Il prend également en charge la norme AirPlay 2 dApple , pour la diffusion de musique lossles à partir dun appareil iOS.

Amazon Alexa et Google Assistant sont également pris en charge, tant que vous avez un Echo, Google Home ou un autre appareil à commande vocale à proximité. Il y a également deux entrées audio optiques, vous pouvez donc lutiliser pour étendre la sortie audio dun téléviseur, par exemple.

Dans ce cas, un capteur infrarouge permet le contrôle via la télécommande de votre téléviseur.

Sa compatibilité HEOS lui permet de se synchroniser de manière transparente avec dautres systèmes multiroom Denon, pour une lecture de musique à domicile.

Les deux haut-parleurs correspondants - Denon SC-N10 - fonctionnent chacun sur un woofer de 12 cm et un tweeter à dôme souple de 3 cm.

Le Denon CEOL N11 DAB coûtera 529 £ (et le même en euros), tandis que les haut-parleurs Denon SC-N10 coûteront 99 £ (également le même en euros) pour la paire. Les deux seront disponibles dans les magasins et en ligne à partir du mois daoût, dans des couleurs noires, blanches ou grises.