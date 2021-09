Creative lance la barre de son de jeu Sound Blaster Katana V2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Laudio de jeu est un véritable champ de bataille en ce moment, avec des fabricants de consoles et daccessoires qui se disputent vos oreilles pendant que vous jouez. Cela se passe principalement dans le domaine des casques - les barres de son et les haut-parleurs de télévision sont encore un peu plus rares.

Sound Blaster Katana de Creative était cette chose rare - une barre de son explicitement destinée aux jeux, et il sest clairement avéré un succès suffisant pour déclencher un suivi. Doù la nouvelle Katana V2, une barre de son revue et améliorée.

Il a été lissé et affiné sur le devant du design, avec un look légèrement plus haut de gamme pour la barre elle-même, bien que le subwoofer inclus ne soit pas différent. Pourtant, sous le capot, Creative dit quil est 68% plus puissant, donc si vous voulez vraiment augmenter le volume, cela vous augmentera.

De manière impressionnante, Creative a lu la salle sur les jeux - alors que le Katana V2 sonnera incroyable en mode haut-parleur, il possède une prise jack 3,5 mm à lavant et au centre pour les sessions de fin de soirée où vous ne pouvez pas faire exploser vos sons.

Cette prise utilise la bouchée dune fonctionnalité de Creative, lholographie du casque Super X-Fi, pour simuler apparemment une expérience de haut-parleur haut de gamme. Il existe également différents modes audio pour basculer entre différents types de jeux.

La connectivité est impressionnante, avec une suite complète représentée sous la forme de ports HDMI ARC et optiques, Bluetooth 5.0, un port USB-C pour la prise en charge audio USB, une entrée AUX 3,5 mm et une sortie SXFI. Labarre de son est disponible dès maintenant pour 299 £ ou 329,9 $ 9, et nous en testerons une pour un examen complet bientôt, alors gardez les yeux ouverts pour notre verdict.