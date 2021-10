Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins a réinventé lun de ses haut-parleurs les plus appréciés et la remis sur le marché après une absence de six ans.

Le nouveau Bowers & Wilkins Zeppelin ressemble aux modèles précédents, avec une forme ovale emblématique, mais dispose de nouveaux pilotes de haut-parleurs stéréo et dune prise en charge du service de streaming.

De plus, alors que son prédécesseur sappelait " Zeppelin Wireless ", cest en fait le premier sans aucune entrée audio auxiliaire.

Au lieu de cela, il prend en charge à la fois AirPlay 2 pour les utilisateurs diPhone et diPad, et aptX Adaptive Bluetooth pour les propriétaires dappareils Android. De plus, il est compatible avec Spotify Connect, il diffusera donc les pistes Spotify via lapplication et est capable de lire de la musique haute résolution jusquà 24 bits via dautres services, tels que Deezer, Tidal et Qobuz (via le Bowers & Wilkins Music application).

La prise en charge dAlexa est intégrée aux côtés des microphones à champ lointain, vous pouvez donc utiliser lassistant vocal sans avoir besoin dun appareil Echo séparé à proximité.

Pocket-lint a également été informé quil acquerrait des capacités multiroom à une date ultérieure (en 2022). Cela permettra aux propriétaires de le connecter à la gamme denceintes Formation de la marque.

À lintérieur de larmoire se trouvent deux tweeters à double dôme de 25 mm, deux haut-parleurs médium FST de 90 mm et un seul subwoofer de 150 mm. Ils gèrent respectivement les hautes, moyennes et basses fréquences. La puissance de sortie totale est prétendument de 240W.

Le nouveau Bowers & Wilkins Zeppelin est maintenant disponible aux États-Unis, avec une sortie au Royaume-Uni à partir du 14 octobre 2021.

Deux coloris sont disponibles - gris nuit et gris perle. Son prix est de 699 £ / 799 $ / 799 €.