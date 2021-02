Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins a présenté une nouvelle application pour sa gamme Formation denceintes connectées qui facilite la diffusion à partir de plusieurs services, tels que Qobuz et Tidal.

Lapplication Bowers & Wilkins Formation Music pour Android et iOS se trouve initialement à côté de lapplication Home existante. Il prend également en charge TuneIn, Dash Radio (sur certains marchés), NTS Radio et SoundCloud. La prise en charge de Qobuz inclut la diffusion audio haute résolution jusquà 96 kHz / 24 bits.

Lapplication Music regroupe le contenu des différents services dont vous êtes membre, ce qui vous permet daccéder aux pistes, albums, listes de lecture et stations de radio à partir dun seul endroit, tout comme lapplication de contrôle Sonos. Des listes de lecture organisées par Bowers & Wilkins seront également proposées.

Bien que lapplication Home existe encore à lheure actuelle, fournissant des fonctionnalités de configuration pour lensemble de la plate-forme, elle sera intégrée à lapplication Music plus tard cette année.

Les haut-parleurs Bowers & Wilkins Formation représentent la solution multiroom de la société et sont également fournis avec Apple AirPlay 2 et Bluetooth aptX HD. Ils sont également compatibles avec Spotify Connect et certifiés pour fonctionner avec Alexa.

«Je suis ravi dannoncer cette extension significative de la portée et des capacités de notre technologie de formation de pointe. La nouvelle application musicale est une déclaration de notre intention de développer et daméliorer davantage notre portefeuille de produits compatibles avec la formation et jen suis certain va nous aider à continuer à établir la norme dor pour la qualité du son des haut-parleurs sans fil à lavenir », a déclaré le président de la marque, Geoff Edwards.

Écrit par Rik Henderson.