Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bose présente un nouveau haut-parleur Bluetooth portable que vous pouvez emporter à la piscine ou à laventure : le SoundLink Flex à 149 $.

Doté dune conception robuste et compacte avec un indice de protection IP67 pour la résistance à la poussière et à leau ainsi quune boucle utilitaire pour la fixation à un mousqueton, le SoundLink Flex mesure 7,9 pouces de large, 3,6 pouces de haut et 2,1 pouces de profondeur, et il pèse un peu plus une livre. Le haut-parleur, réputé sans danger pour les piscines, possède un dos en silicone et une grille en acier pouvant résister à la corrosion. Bose a déclaré quil flotte même à la surface lorsquil est tombé dans leau.

Les autres caractéristiques incluent une autonomie de 12 heures et un transducteur personnalisé à lintérieur, qui, selon Bose, se traduit par "des basses que vous pouvez ressentir dans votre poitrine". Il offre également ce que Bose a surnommé PositionIQ. Fondamentalement, avec lui, le haut-parleur peut détecter sil est suspendu ou sur le dos et peut ajuster sa sortie audio en conséquence.

Il y a aussi un micro pour les appels et pour parler à lassistant vocal sur votre téléphone.

Le SoundLink est désormais disponible en noir, blanc fumé et bleu. Il est destiné à rivaliser avec la concurrence des haut-parleurs Bluetooth de JBL et UE .