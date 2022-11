Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sonos a offert des rabais incroyables sur ses haut-parleurs pendant les ventes du Black Friday, y compris le Roam et le Roam SL, mais pour le Cyber Monday, le Sonos Move a été ajouté à ceux avec de l'argent en moins.

Le Sonos Move est le plus grand des deux haut-parleurs Bluetooth portables proposés par la société, et il bénéficie d'une réduction de 20 % pour le Cyber Monday, qui le voit coûter 299 £ au lieu de 399 £ au Royaume-Uni, et 319 $ au lieu de 399 $ aux États-Unis.

Sonos Move - économisez 80 $/£100 Il est possible de réaliser des économies considérables sur l'excellent Sonos Move aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, avec une réduction d'au moins 80 €. Voir l'offre

Le Sonos Move est un haut-parleur au son incroyable, qui remplit la plupart des pièces d'un son puissant et grave. Elle est dotée d'une poignée intégrée à l'arrière, ce qui la rend facile à transporter. Elle est étanche selon la norme IP57 et résiste aux chutes. Il y a des commandes tactiles sur le dessus, un commutateur Bluetooth vers Wi-Fi à l'arrière et il dispose de la fonction Automatic Trueplay qui s'adapte à son environnement pour s'assurer qu'il a toujours un son excellent.

Il est possible d'ajouter Amazon Alexa et Google Assistant, et il est également doté de Sonos Voice. Elle dispose d'une batterie d'une autonomie de 11 heures, d'Apple AirPlay 2 et, tout comme le Sonos Roam, la Sonos Move fonctionne comme n'importe quelle enceinte Bluetooth en mode Bluetooth, tout en s'intégrant à votre système Sonos en mode Wi-Fi.

Sonos fait rarement des remises sur ses enceintes, donc si vous êtes sur le marché pour en acheter une, la Sonos Move est l'une de nos préférées et c'est un prix exceptionnel pour elle.

Écrit par Britta O'Boyle.