(Pocket-lint) - L'EarFun Uboom L nous a impressionnés plus tôt cette année en offrant un son essentiellement inégalé dans sa gamme de prix.

Le plus grand attrait de ce produit est son prix avantageux, et maintenant, il est d'autant plus tentant qu'il est encore moins cher dans le cadre des soldes du Black Friday.

Aux États-Unis, le prix a été ramené à 63,99 $, mais en plus, vous pouvez ajouter le code de réduction SP300PR1 pour réduire le prix à seulement 57,59 $.

Au Royaume-Uni, il est directement réduit à 55,98 £, soit une réduction de 20 % par rapport à son prix de vente habituel.

EarFun Uboom L - économisez 28% aux Etats-Unis Si vous êtes à la recherche d'un système audio portable de qualité qui ne vous coûtera pas trop cher, ne cherchez pas plus loin. L'Uboom L est une aubaine à seulement 57,59 $ avec le code de réduction SP300PR1. Voir l'offre

EarFun Uboom L - économisez 20% au Royaume-Uni Accordé par le producteur de musique autrichien et YouTuber, Olaf Lubanski, l'Uboom L sonne tellement mieux que ce à quoi nous nous attendions. C'est une excellente affaire à seulement £55.98. Voir l'offre

Vous aurez du mal à trouver un haut-parleur au meilleur rapport qualité-prix.

De plus, elle offre une solide autonomie et une résistance à l'eau et à la poussière IP67, ce qui vous permet de l'utiliser partout sans souci.

Si vous recherchez un son de qualité, vous pouvez même en acheter deux et les coupler sans fil pour obtenir un véritable son stéréo.

Écrit par Luke Baker.