Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les soldes du Black Friday battent leur plein et il y a d'excellentes réductions sur les enceintes Sonos, y compris l'excellente Sonos Roam.

Bien qu'il ne soit pas actuellement en promotion aux États-Unis, le Sonos Roam bénéficie d'une énorme réduction de 40 £ lors des soldes du Black Friday au Royaume-Uni, ce qui le ramène à 139 £ au lieu de 179 £. Pour les Européens, la réduction est de 50 €, soit 149 € au lieu de 199 €.

Sonos Roam - économisez 40 La brillante enceinte Bluetooth portable Sonos Roam bénéficie d'une réduction de 40 € au Royaume-Uni, ce qui la porte à 139 €. Voir l'offre

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il y a également une réduction sur le Sonos Roam SL - qui est le même haut-parleur à l'intérieur, mais il n'a pas d'assistant vocal à bord. Cette enceinte bénéficie également d'une réduction de 40 £ au Royaume-Uni, ce qui la porte à 119 £, tandis qu'aux États-Unis, la réduction est de 32 $, ce qui la porte à 127 $. En Europe, la réduction est de 50 €, ce qui la porte à 129 € au lieu de 179 €.

Economisez 40€ sur le Sonos Roam SL Le Sonos Roam SL a la même architecture que le Roam mais il ne propose pas d'assistants intelligents. Il bénéficie d'une réduction de 40 £ au Royaume-Uni et de 32 $ aux États-Unis. Voir l'offre

Les Sonos Roam et Roam SL sont les plus petits haut-parleurs proposés par la société et ils sont excellents, délivrant un son énorme à partir de leur petit boîtier. De la taille d'une bouteille d'eau, le Sonos Roam et le Sonos Roam SL sont résistants à l'eau et à la poussière (IP67), aux chutes et offrent une autonomie de 10 heures.

Le Roam et le Roam SL peuvent être ajoutés à un système Sonos ou utilisés en tant que haut-parleurs Bluetooth.

Il y a très rarement des réductions sur les haut-parleurs Sonos, donc si certaines offres du Black Friday ne valent pas toujours la peine d'y prêter attention, celle-ci l'est très certainement.

Écrit par Britta O'Boyle.