Apple semble avoir abandonné la Beats Pill Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple semble avoir discrètement abandonné le Beats Pill Plus, la liste du haut-parleur Bluetooth alimenté par batterie étant supprimée des sites Web de l'entreprise.

Lancé en 2015, le Pill Plus a été le premier appareil commercialisé sous le nom de Beats après l'acquisition de la société par Apple pour 3 milliards de dollars. Il s'agissait essentiellement d'une version plus élégante du haut-parleur Pill original de Beats - disponible uniquement dans les coloris noir et blanc, avec le port Lightning d'Apple et au prix de 229 $.

Dans notre revue Beats Pill Plus , nous avons déploré ce prix élevé - d'autant plus que les utilisateurs devraient doubler pour recevoir le son stéréo - mais avons loué la conception globale.

« Le Beats Pill+ est le plus beau portable en forme de pilule de la société qui appartient maintenant à Apple. Mais cela ne suffit pas pour le faire se démarquer de ses concurrents, en particulier compte tenu de la qualité sonore globale et d'une connexion Bluetooth limitée », nous dit à l'époque.

Depuis sa sortie, Apple a négligé la gamme Pill. Contrairement à la vaste gamme d' écouteurs Beats , qui ont continué à recevoir les mêmes puces et intégrations fabriquées par Apple que la famille AirPods, les haut-parleurs de Beats n'ont jamais reçu de support pour Apple AirPlay ou Siri.

Avec le Beats Pill Plus maintenant apparemment abandonné, il y a aussi un petit trou dans les offres d'Apple. Bien qu'il ait le HomePod mini pour agir comme un petit haut-parleur pour la maison intelligente compatible Siri, il n'y a rien de portable sous le nom de Beats ou d'Apple.

Si Apple décidait finalement de le faire, il lancerait désormais également un produit sur un marché très concurrentiel.

Sonos propose désormais quelques haut-parleurs portables et intelligents - le Sonos Move et le Sonos Roam - tandis que les haut-parleurs Bluetooth abordables et d'excellente qualité d'autres marques sont courants.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a pas de rumeurs ou de fuites substantielles suggérant qu'un nouveau haut-parleur Apple sera lancé en 2022, alors, jusqu'à ce que nous entendions quelque chose de concret, inclinons simplement la tête et souvenons-nous de la pilule Plus.

Écrit par Conor Allison.