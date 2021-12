BBC Sounds arrive sur Sonos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de Sonos peuvent désormais écouter le contenu BBC Sounds sur leurs haut-parleurs.

La BBC a travaillé avec la marque pour ajouter son service de podcast et de streaming radio à lapplication Sonos S2 en avant-première.

Il vous suffit de vous diriger vers lapplication sur mobile, de naviguer vers "Ajouter un service" dans le menu des paramètres, puis vous devriez trouver BBC Sounds parmi les multiples services disponibles.

Cliquez dessus et associez votre compte Sonos à votre compte BBC.

La diffusion en continu du contenu de la BBC est gratuite et comprend les diffusions en direct de toutes les chaînes de radio de la société. En outre, il existe des packs de musique, tels que Christmas Hits et dautres listes de lecture créées par les présentateurs et les invités.

Une large sélection de podcasts est également disponible, notamment That Peter Crouch Podcast, Grounded with Louis Theroux, et des émissions basées sur la programmation de la BBC, telles que Match of the Day.

"Nous voulons que BBC Sounds soit disponible où et quand les gens veulent écouter, et cest une autre façon de sassurer que les gens peuvent profiter de notre audio comme ils le souhaitent. Des favoris fermes aux nouvelles découvertes, nous donnons à nos auditeurs un accès encore plus facile à notre brillante sélection de radios, de mix musicaux et de podcasts", a déclaré le contrôleur de BBC Sounds, Jonathan Wall.