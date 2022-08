Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen a annoncé le Beosound Theatre, une barre de son haut de gamme qui combine des haut-parleurs directs, latéraux et ascendants pour offrir une expérience audio 3D pour la télévision et bien plus encore.

La barre contient 12 haut-parleurs, dont deux woofers personnalisés de 6,5 pouces, et est capable d'une puissance totale de 800W.

Elle peut être fixée au mur ou utilisée dans le cadre d'une expérience télévisuelle sur un support dédié. Il peut être fixé au mur ou utilisé dans le cadre d'une expérience télévisuelle sur un support dédié, y compris les téléviseurs Bang & Olufsen, mais il peut également être associé à n'importe quel téléviseur à écran plat.

"Le support de l'interface Beosound Theatre offre la possibilité de fixer presque n'importe quel écran à la barre de son. Cela signifie que les gens n'ont pas à investir dans un nouveau téléviseur ou qu'ils peuvent simplement choisir ce qu'ils pensent être la meilleure solution pour le téléviseur", explique Mads Kogsgaard Hansen, responsable de la circularité des produits chez B&O.

Le support est également motorisé et peut être utilisé pour cacher tous les câbles.

La barre de son elle-même utilise la technologie de faisceau conçue à l'origine pour les enceintes phares de la marque, les Beolab 90, et dispose d'un canal central dédié pour la clarté de la parole, grâce auquel son tweeter est monté devant le médium.

Il prend en charge Dolby Atmos pour une scène sonore plus large et peut également être utilisé dans le cadre d'un système home cinéma plus important, avec sept sorties intégrées permettant jusqu'à 7.1.4 canaux pour un son surround complet.

Le Beosound Theatre est disponible dans une finition en bois ou en tissu, auprès des magasins et détaillants Bang & Olufsen. Son prix de départ est de 6 490 € / 5 590 £.

Écrit par Rik Henderson.