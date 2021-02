Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen a sorti une enceinte portable de style rétro pour la future génération. En tenant compte des déchets de produits, le Beosound Level présente une conception modulaire, ce qui signifie quil peut être mis à niveau à lavenir et que les pièces sont remplaçables. Voici un aperçu des principales caractéristiques de lenceinte élégante.

IP54 résistant à la poussière et aux éclaboussures

Cadre en aluminium microbillé

Conception modulaire pour améliorer la longévité

Poignée de transport intégrée, support mural en option

Chêne naturel / extérieur tricoté en Kvadrat gris foncé

Comme pour toute conception denceintes Bang & Olufsen, tout est question desthétique et de son exceptionnel. Et le Beosound Level a un look rétro vraiment distinctif à ce sujet (même si nous ne pouvons pas nous empêcher de penser "PlayStation 2 en bois" quand on le regarde sous un angle donné). Il a un cadre en aluminium, dans lequel les commandes tactiles sont intégrées, avec des finitions extérieures en tissu ou en bois - cette dernière étant la plus accrocheuse.

1/5 Bang & Olufsen

Le haut-parleur domestique est portable, avec une poignée de transport cachée intégrée dans la conception, vous pouvez donc le déplacer dune pièce à lautre avec facilité. Une option de montage mural est même disponible. Le système est également conscient de son orientation, il peut donc appliquer automatiquement un traitement du signal pour adapter le son à la façon dont il est positionné.

La clé de largument de vente du Beosound Level est quil a été conçu de manière modulaire "pour faciliter la maintenance, lentretien et la réparation". La société affirme que "les clients peuvent effectuer des opérations simples comme le remplacement de la batterie et les partenaires de service peuvent facilement accéder aux parties vitales de lenceinte". Il dispose également dun module de diffusion en continu remplaçable, qui, selon la société, alimentera tous ses futurs haut-parleurs domestiques - donc sil devait devenir obsolète dans, disons, une décennie, il peut être mis à jour.

Cependant, lorsque nous avons déjà vu la modularité - que ce soit dans les téléphones LG ou les téléviseurs Samsung - cela ne représente pas vraiment un grand succès. Lidée est cependant solide, et nous aimons lintention et le message.

Puissance totale de 105 W, configuration à cinq pilotes 2 woofers de 4 pouces 2 tweeters de 0,8 pouces 1 haut-parleur large bande de 2 pouces

Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast

Clip de batterie magnétique, 4-16 heures de lecture

Interface utilisateur intégrée dans le cadre en aluminium

Ajuste automatiquement laccord acoustique en fonction de lorientation

Bang & Olufsen propose un son exclusif, les paysages sonores de ses enceintes étant toujours incomparables. Cest aussi lintention du Beosound Level, grâce à un agencement à cinq haut-parleurs, offrant une puissance totale de 105W.

1/6 Bang & Olufsen

Comme vous pouvez le voir sur les images, linterface utilisateur commandée par bouton est intégrée dans le cadre en aluminium, les commandes à clé silluminant à lapproche de lappareil. Ou vous pouvez charger une application applicable pour prendre la commande à la place.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Il y a beaucoup de connectivité, de Spotify Connect à Airplay 2 et Chromecast, tandis que la fonctionnalité multi-pièces est également prise en charge si vous disposez dun réseau plus large de haut-parleurs.

Le chargeur est également dune conception astucieuse: un disque magnétique apparaît sur le niveau, le rendant facilement amovible, plutôt que la nécessité de manipuler des câbles ou des ports propriétaires complexes.

Niveau Beosound: 1249 € / 1099 £ / 1499 $ / Support mural: 99 € / 89 £ / 119 $

Disponible maintenant (Support mural à partir du 29 avril 2021)

Alors, combien pour cette merveille modulaire? Le Beosound Level sera au prix de 1099 £ - bien que ce soit pour la version en tissu, car le modèle en chêne naturel ajoutera une prime supplémentaire à ce prix (qui est à confirmer).

Écrit par Mike Lowe.