Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen vient de mettre à jour sa gamme denceintes portables avec lintroduction du Beolit 20. Pourquoi bonjour.

Nous sommes déjà de grands fans des haut-parleurs de la marque B&O. Quil sagisse du meilleur portable de sa catégorie, du Beosound A1 2nd Gen ou du Beolit 17 antérieur - ce dernier que nous avons examiné en 2017 (le nombre reflète lâge, semble-t-il, doù les versions `` 17 et `` 20 ).

Le Beolit 20 augmente la mise avec une durée de vie de la batterie améliorée, un pad de chargement Qi intégré, et il y a aussi quelques modifications de conception. Cest comme le panier de pique-nique le plus bruyant et le plus chic que vous puissiez posséder.

Seulement, il ny a pas de place pour les sandwichs, mais bien sûr, car le Beolit 20 contient beaucoup denceintes à lintérieur. Il y a un woofer large bande de 5,5 pouces, ainsi que trois haut-parleurs large bande de 1,5 pouces et deux radiateurs passifs de 4 pouces pour donner de grosses basses.

On dit que la technologie True360 de Bang & Olufsen fournit également un son omnidirectionnel, ce qui vous permet de transporter lenceinte et de partager des morceaux avec des amis. Eh bien, quand cela redeviendra une chose.

Le B&O Beolit 20 est disponible dès maintenant, au prix de 450 £ / € / 500 $. Il est disponible en deux couleurs: Grey Mist et Black Anthracite. Non, ce nest pas bon marché, mais le son de Bang & Olufsen est toujours indéniablement performant.

squirrel_widget_3646129

Écrit par Mike Lowe.