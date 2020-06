Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bang & Olufsen a annoncé un partenariat avec Xbox pour les haut-parleurs de jeu haut de gamme à lavenir.

Il devrait en résulter une "nouvelle proposition audio" pour les joueurs sur console à la recherche dune expérience de qualité audiophile. Notamment avec la Xbox Series X à lhorizon imminent.

Quil sagisse dune barre de son, comme la Beosound Stage , ou dune configuration surround complète, nous ne sommes pas encore sûrs, mais les nouveaux produits B&O arboreront les fonctionnalités "Conçu pour Xbox".

Celles-ci incluront une connectivité transparente et une "expérience utilisateur améliorée".

"Lindustrie du jeu a connu une croissance significative au cours des dernières années dans tous les groupes dâge, le sexe et les pays, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. La technologie a considérablement progressé dans le jeu, et lamélioration de lexpérience sonore nous permet de jouer un rôle clé ", a déclaré le vice-président de Bang & Olufsen, Christoffer Poulsen.

"En entrant dans lindustrie du jeu, nous voulons faire ce que nous faisons le mieux: offrir des performances sonores exceptionnelles enveloppées dans un design étonnant et un savoir-faire solide. Nous voyons un grand potentiel commercial dans le jeu, et sur Xbox, nous pensons avoir trouvé le partenaire idéal pour réaliser ce potentiel. "

Nous devrons attendre pour en savoir plus sur le système audio que cette collaboration entraînera.

"À lavenir, les deux sociétés partageront des informations supplémentaires lorsquelles seront disponibles", a expliqué B&O dans un communiqué.