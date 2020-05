Bang & Olufsen réorganise le haut-parleur Bluetooth Beosound A1 avec Amazon Alexa intégré

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bang & Olufsen a remanié son haut-parleur Bluetooth dentrée de gamme Beosound A1 avec un son amélioré, une autonomie de batterie plus un support natif pour Amazon Alexa . Cela signifie que vous navez pas besoin dappuyer sur un bouton pour appeler lassistant; vous pouvez simplement dire «Alexa» suivi de votre commande de la même manière quavec un Amazon Echo .

Le haut-parleur 200 £ / 250 Euro a toujours le même design circulaire classique avec un bracelet en cuir, mais lunité de deuxième génération a un design plus mince et plus léger développé en cahoots avec la célèbre designer industriel danois Cecilie Manz.

LAlexa intégré fonctionne à laide de trois micros intégrés dans lappareil. Cela na pas une portée énorme - cela fonctionnera jusquà 5 mètres, mais il a une fonctionnalité intelligente en ce quil restera réactif jusquà trois heures après avoir éteint le haut-parleur.

Il devra maintenir la connexion Bluetooth avec votre téléphone, pour fonctionner car il utilise la connexion de données de votre appareil pour parler aux serveurs dAmazon.

Le Beosound A1 est désormais entièrement étanche à la poussière et à leau (indice de protection IP67, il peut donc être théoriquement immergé dans de leau jusquà un mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) et sa batterie a une durée de vie accrue par rapport à la première génération. Il est désormais capable de durer toute la journée avec 18 heures de jeu, contre quatre heures dans le premier modèle.

Linterface a également reçu un peu de travail, avec des boutons repositionnés avec des symboles plus clairs pour le rendre plus facile à utiliser et un indicateur LED plus visible.

À lintérieur, il y a deux amplificateurs de classe D de 30 W, tandis que les pilotes ont également été repensés pour un son à 360 degrés encore meilleur - il y a un haut-parleur de graves à cône en aluminium de 3,5 pouces, un tweeter à dôme de 3/4 pouce et un support pour aptX et Bluetooth 5.1 aussi.