Le grand HomePod sera peut-être bientôt de retour mais il y a de mauvaises nouvelles pour l'Apple TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les fans du HomePod original, plus grand, pourraient avoir un nouveau haut-parleur à attendre avec impatience, mais il n'y aura apparemment pas de mise à niveau de l'Apple TV cette année.

Lorsqu'Apple a lancé le HomePod, il n'existait qu'un seul modèle, suivi du HomePod mini, plus petit. Mais après avoir tué le modèle original, les acheteurs ont longtemps souhaité qu'Apple le fasse revenir. Aujourd'hui, il semble que ce soit le cas, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa lettre d'information Power On, M. Gurman affirme que "le retour du HomePod de grande taille est toujours prévu pour cette année", avant de tempérer les attentes. "Je ne m'attendrais pas à quelque chose de révolutionnaire à ce sujet", dit-il, ajoutant qu'il arrivera probablement avec un nouveau prix plus bas que l'ancien.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En termes de changements cependant, Gurman dit qu'un nouveau panneau de contrôle tactile remplacera celui existant au sur le haut de l'enceinte, tandis qu'une puce mise à jour garantira, espérons-le, que le nouveau HomePod sera plus rapide pour répondre aux requêtes et aux commandes.

Avec un nouveau HomePod apparemment à l'horizon, les nouvelles ne sont pas si bonnes pour les fans de l'Apple TV. Gurman affirme qu'il n'y a "aucun plan pour le lancement d'une nouvelle Apple TV en 2023". Apple a cependant rafraîchi l'Apple TV 4K actuelle à la fin de 2022.

Les nouvelles viennent alors qu'Apple continuerait à concentrer ses équipes matérielles et logicielles sur la sortie de son casque AR/VR dont on parle, avec l'Apple Watch, l'iPad et les AirPods qui devraient recevoir des mises à jour minimales en 2023 - s'ils reçoivent une mise à jour du tout.

Écrit par Oliver Haslam.