(Pocket-lint) - Si vous rencontrez des problèmes avec votre HomePod mini, avant de l'emmener à l'Apple Store pour le faire réparer ou de tendre la main à l'entreprise pour obtenir de l'aide, envisagez peut-être de réinitialiser l'enceinte intelligente aux paramètres d'usine. Ça ne peut pas faire de mal d'essayer, non ? Il existe plusieurs façons de réinitialiser un HomePod mini. La première peut être effectuée avec l'application Home sur votre appareil iOS, et la seconde peut être effectuée avec l'enceinte elle-même. Vous pouvez utiliser la méthode que vous préférez. Les deux sont rapides et permettent de faire le travail. Avec un peu de chance, elles suffiront à remettre votre mini en état de marche.

Comment réinitialiser un HomePod mini en usine ?

Si vous avez deux enceintes HomePod mini configurées comme une paire stéréo, veuillez les dégrouper dans l'application Home avant de réinitialiser l'une ou l'autre des enceintes. (Vous ne pouvez pas réinitialiser un HomePod mini s'il fait partie d'un groupe. Consultez la page d'assistance d'Apple si vous avez besoin d'aide pour dégrouper votre enceinte).

Réinitialisation du HomePod mini avec l'application Home

Assurez-vous d'être connecté à votre iPhone ou iPad avec l'Apple ID que vous avez utilisé pour configurer l'enceinte intelligente.

Ouvrez l'application Home sur votre appareil iOS. Appuyez sur le HomePod mini et maintenez-le enfoncé. Sélectionnez l'icône Paramètres Ou faites défiler vers le bas jusqu'aux paramètres HomePod. Sélectionnez Réinitialiser HomePod. Sélectionnez Réinitialiser.

Réinitialiser le HomePod mini sur l'enceinte elle-même

Si vous ne parvenez pas à réinitialiser le HomePod mini depuis l'appli Home, vous pouvez appuyer sur le haut de l'enceinte pour la réinitialiser sur ses paramètres d'usine.

Débranchez l'adaptateur d'alimentation du HomePod mini. Attendez 10 secondes, puis rebranchez l'enceinte. Attendez encore 10 secondes. Appuyez sur la surface tactile située sur le dessus de l'HomePod mini et maintenez-la en place. La lumière blanche tournante devient rouge. Maintenez votre doigt appuyé. Siri vous indiquera que votre HomePod mini est sur le point de se réinitialiser. Lorsque vous entendez trois bips, levez votre doigt.

Que se passe-t-il lorsque vous effectuez une réinitialisation ?

La réinitialisation de votre HomePod mini est utile à des fins de dépannage ou si vous souhaitez donner l'enceinte. Lorsque vous réinitialisez un HomePod mini aux paramètres d'usine, l'appareil est comme s'il était à nouveau neuf. Tous vos paramètres et préférences sont définitivement effacés de l'enceinte. Vous devrez le configurer comme un nouvel appareil si vous voulez l'utiliser à nouveau.

Vous voulez en savoir plus ?

Apple dispose d'une page d'assistance complète pour la réinitialisation des enceintes HomePod si vous avez besoin de plus d'instructions.

