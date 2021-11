Comment connecter les mini haut-parleurs Apple HomePod à Apple TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a peut-être abandonné le plus grand HomePod, mais le HomePod mini a tous les mêmes vieux trucs, ainsi que quelques nouveaux, y compris la possibilité de se connecter à lApple TV 4K et dêtre utilisé comme haut-parleurs à la place des haut-parleurs de votre téléviseur ou dune barre de son .

Une fois connecté, le HomePod mini - ou minis - ne jouera pas seulement le son de votre Apple TV 4K, mais vous pourrez également contrôler votre Apple TV et votre téléviseur avec les commandes vocales Siri , comme allumer votre téléviseur en utilisant votre voix par exemple. Pratique.

Voici comment connecter vos mini haut-parleurs Apple HomePod à votre Apple TV 4K et ce que vous devez savoir.

Il existe plusieurs façons de connecter votre HomePod mini à votre Apple TV. Vous pouvez le faire via lApple TV elle-même ou via lapplication Home sur votre iPhone ou iPad .

Quelle que soit la manière que vous choisissez, une fois connecté, tout le son provenant de votre Apple TV sera acheminé via votre HomePod mini. Cela inclut les clics de navigation.

Pour connecter votre HomePod mini à votre Apple TV afin de lutiliser comme haut-parleur, vous devez dabord vous rendre dans Paramètres dans le menu de votre Apple TV.

Vous devrez ensuite sélectionner Vidéo et audio, puis Sortie audio par défaut. Votre HomePod mini devrait apparaître dans la liste, vous permettant de le sélectionner.

Si vous souhaitez connecter votre HomePod mini à votre Apple TV à laide de votre iPhone ou iPad, vous devez dabord ouvrir lapplication Home. Vous devrez ensuite vous assurer que votre HomePod mini et votre Apple TV sont liés à la même pièce.

Dans l application Accueil , touchez et maintenez la vignette Apple TV > Faites défiler jusquau rouage Paramètres dans le coin inférieur droit > Appuyez sur Option audio par défaut > Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve votre HomePod mini.

Si vous avez la chance davoir plus dun mini haut-parleur HomePod ou haut-parleur HomePod, vous pouvez les coupler en stéréo - lisez notre article séparé sur la façon de le faire . Cela offrira une scène sonore plus immersive dans lensemble, offrant des canaux gauche et droit.

Vous pouvez coupler en stéréo deux mini haut-parleurs HomePod ou deux haut-parleurs HomePod et les utiliser comme sortie audio pour votre Apple TV, mais vous ne pouvez pas coupler en stéréo un HomePod mini avec un HomePod.

Il est recommandé de placer les mini haut-parleurs HomePod de chaque côté du téléviseur si vous avez créé une paire stéréo et ils doivent être distants denviron 1,2 mètre. Si vous nutilisez quun seul mini haut-parleur HomePod, il doit être au centre de votre téléviseur et à moins de 250 mm dun mur.

Votre iPhone ou iPad et votre Apple TV 4K doivent respectivement exécuter iOS 14.2, iPadOS 14.2 et tvOS 14.2 ou une version ultérieure. Vous devrez également vous assurer que tous les appareils sont sur le même réseau Wi-Fi.

Il convient de noter que si le HomePod plus grand et abandonné prend en charge le son surround home cinéma, le HomePod mini ne le fait pas, vous nobtiendrez donc pas Dolby Atmos 5.1 ou 7.1 via le HomePod mini.