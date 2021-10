Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En octobre 2021, Apple a déployé une mise à jour pour les mini haut-parleurs HomePod et HomePod, ajoutant la prise en charge de la lecture sans perte Apple Music et de laudio spatial Dolby Atmos. Cest une mise à jour très attendue, étant donné quApple Music a frappé sans perte les appareils iOS, iPadOS, macOS et Apple TV 4K lété précédent.

Laudio sans perte dApple Music est le nom donné aux morceaux de musique sur Apple Music qui sont dans un format de résolution plus élevée que la normale. Cela signifie que vous pouvez écouter de la musique qui na pas été compressée et conserve donc tous les détails et nuances des enregistrements originaux. Laudio sans perte dApple Music offre aux utilisateurs la possibilité découter des morceaux de musique à débit binaire plus élevé, avec quelques options "sans perte".

Il utilise le type de fichier ALAC (Apple Lossless Audio Codec) et propose différents types :

Audio sans perte (jusquà 24 bits à 48 kHz)

Audio haute résolution sans perte (jusquà 24 bits à 192 kHz)

Pour en savoir plus sur Apple Music sans perte, consultez le guide de Pocket-lint :

Vous avez besoin dun HomePod ou HomePod mini mis à jour avec la dernière mise à jour logicielle. Vous avez également besoin de lapplication Home sur liPhone ou liPad qui a été utilisé pour configurer votre HomePod.

Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez lapplication Accueil. Appuyez sur le bouton Accueil. Appuyez sur Paramètres daccueil. Sous Personnes, appuyez sur votre nom. Appuyez sur Apple Musique. Activez ou désactivez laudio sans perte.

Pocket-lint a ces guides détaillés :

Apple a également une page de support pour Apple Music sans perte.