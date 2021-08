Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propres haut-parleurs intelligents dApple, le chouette HomePod Mini et le HomePod de plus en plus oublié, bénéficient des fonctionnalités qui ont afflué pour ses AirPod ces derniers mois, à savoir la prise en charge de Spatial Audio et Lossless Audio.

Les dernières versions bêta pour iOS 15 et le logiciel HomePod ont ajouté des bascules pour que les haut-parleurs activent et désactivent les fonctionnalités, démontrant quils sont clairement en préparation pour une version plus large.

Pour linstant, cependant, les bascules napparaissent même pas pour 100 pour cent des utilisateurs qui sont sur les deux tranches bêta, il nest donc pas exactement sur le point de sétendre à tout le monde.

Cela ne vient pas de nulle part, cependant. Apple nous a dit quil apporterait un son sans perte aux haut-parleurs sur toute la ligne, comme vous lespériez compte tenu de leurs performances audio extrêmement impressionnantes. Ce que nous navions pas, cétait un calendrier, et pour être juste, nous nen avons toujours pas.

Néanmoins, le fait que les bascules apparaissent dans le cadre de la version bêta diOS 15 rend tout à fait possible que la version complète du système dexploitation soit le point auquel les fonctionnalités deviendront accessibles à tous avec un HomePod de lune ou lautre variété.

