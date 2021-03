Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé quil abandonnait le HomePod original . Il a décidé de concentrer ses efforts sur le HomePod mini , plus petit et moins cher. Il a décidé que plus petit dans ce cas ne signifie pas nécessairement mieux - mais cela signifie plus populaire.

Mais comment lobjectif de faire du meilleur haut-parleur du marché a-t-il pris fin brusquement trois ans seulement après son entrée en scène en 2018?

Comme la plupart des choses, il ny avait pas une solution miracle, mais un certain nombre de faux pas en cours de route qui ont signifié que le HomePod original na tout simplement jamais été adopté comme ses fabricants lavaient prévu.

Six ans dans la fabrication, lApple HomePod a suivi lApple iPod Hi-Fi également échoué. Cette fois, Apple nous a dit lors dune visite du laboratoire audio de lentreprise en 2018, les choses seraient différentes.

Léquipe était retournée à la planche à dessin, avec le plan de faire un haut-parleur qui pourrait battre tout le reste sur le marché.

Et cette concentration unique a certainement porté les fruits quelle recherchait. Le HomePod avait un son fantastique, encore plus lorsque vous en avez ajouté un deuxième pour créer une paire stéréo, mais aller au-delà du son et les choses nétaient pas si roses.

Le haut-parleur à 349 £ / 349 $ manquait de Bluetooth ou de tout moyen de connecter un appareil autre que via AirPlay , la propre technologie dApple limitant son attrait pour les utilisateurs dApple.

Ensuite, il y a eu la nouvelle quil ne pouvait lire que Apple Music, le service de musique de marque de lentreprise. Envie découter Spotify? Vous ne pouvez pas. Envie dun peu de radio BBC? Non, merci.

Alors quApple Music connaît plus de succès aujourdhui, à lépoque cétait encore très bien le nouveau venu sur le marché et le manque de connectivité sur un haut-parleur qui était au moins deux, voire trois fois, le prix du concurrent le plus proche était préoccupant à dire le moins.

Et puis il y avait le dernier problème. Pour tout ce qui se concentre sur le son, Apple a oublié de le rendre vraiment intelligent. Siri était bien sûr inclus, mais comparé à Google Assistant et à Alexa dAmazon, Siri ne pouvait tout simplement pas offrir la même expérience intelligente.

Au cours des trois dernières années, nous avons vu un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations - plus récemment la possibilité de transformer le HomePod en une offre de cinéma maison pour Apple TV prenant en charge Dolby Atmos - mais cela na clairement pas été suffisant pour déplacer laiguille et le permettre. à prospérer.

Et ainsi, avec le lancement du HomePod mini en novembre 2020, les jours du HomePod dorigine sont comptés.

«HomePod mini a été un succès depuis ses débuts lautomne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 £», a expliqué Apple dans une déclaration à Pocket-lint. «Nous concentrons nos efforts sur HomePod mini. Nous interrompons le HomePod dorigine, il restera disponible jusquà épuisement des stocks. "

Le HomePod mini offre presque toutes les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le plus gros haut-parleur, mais pour une fraction du prix. À 99 £ / 99 $, ils sont également assez bon marché pour se jeter dans les chambres des enfants sans avoir limpression davoir cassé la banque, et cest probablement cela avec la mentalité de plug-in and go qui les a fait voler hors des étagères.

Apple a découvert à ses dépens que la plupart des gens ne veulent pas dun haut-parleur coûteux, mais qui sonne simplement assez bien pour que la fête commence.

Cela signifie-t-il que HomePod est réduit à un simple mini? Nexcluez pas encore une extension de la gamme.

Lapproche «goutte à goutte» dApple a incroyablement bien fonctionné pour lentreprise au fil des ans. Les AirPods ont engendré les AirPods Pro . LiPad a grandi pour devenir liPad Pro, tandis que liPhone est maintenant disponible dans les saveurs iPhone Pro.

Bien que le HomePod original nait clairement pas capturé limagination des gens, peut-être quun HomePod mini Pro pourrait le faire.

Donnez-lui un prix de 199 £ / 199 $ dans un design similaire mais légèrement plus grand et vous pourriez encourager ceux qui apprécient le HomePod mini à mettre à niveau. Comme Apple la constaté, cest une vente beaucoup plus facile et qui pourrait redresser le département.

Le HomePod original pourrait être interrompu, mais ne vous attendez pas une minute à ce que cela signifie quApple abandonne la musique.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Chris Hall.