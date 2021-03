Apple a arrêté le HomePod original

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a interrompu le HomePod original , affirmant que "nous concentrons nos efforts sur le HomePod mini". HomePod mini a été lancé lannée dernière et a été généralement bien accueilli, mis à part quelques problèmes généraux avec Siri.

Apple a également baissé le prix du HomePod original aux États-Unis et au Royaume-Uni lannée dernière dans le cadre dun effort visant à égaler des rivaux tels que Amazon Echo Studio, mais il sonne maintenant le glas de lappareil.

squirrel_widget_148303

Le son original du HomePod a été bien accueilli lors de ses débuts au début de 2018, mais il restait plusieurs fonctionnalités clés manquantes telles que la prise en charge Bluetooth, tandis que ses concurrents le réduisaient considérablement en termes de prix.

Dans une déclaration envoyée à Pocket-lint, Apple a déclaré: "HomePod mini a été un succès depuis ses débuts lautomne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 £. Nous concentrons nos efforts sur HomePod mini. Nous abandonnons le HomePod dorigine, il restera disponible jusquà épuisement des stocks via lApple Store en ligne, les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients HomePod des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care. "

Cela ressemble beaucoup à un HomePod 2, mais nous nous demandons si Apple publiera simplement un haut-parleur différent pour sasseoir au-dessus du HomePod mini au prix de 199 $ / 199 £.

Il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles le HomePod original ne se vendait pas bien, bien quà la fin de 2018, on estimait que HomePod détenait une part de six pour cent du marché des haut-parleurs intelligents et sétait vendu bien plus dun million dunités dans les mois suivant son lancement.

Le HomePod mini a fait lobjet de longues rumeurs et est disponible dans les couleurs HomePod traditionnelles de blanc et de charbon de bois.

squirrel_widget_3490098

Apple a également déclaré lannée dernière quil ouvrirait les HomePod à des services de musique concurrents tels que Spotify, probablement dans le but déviter les problèmes de concurrence.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Corrections - [13/03/2021] Mis à jour pour refléter la déclaration envoyée par Apple.

Écrit par Dan Grabham.