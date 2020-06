Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prise en charge de services musicaux tiers tels que Spotify, Tidal et Deezer arrive sur le HomePod dApple, bien que nous ne sachions pas encore quels services seront pris en charge.

Cette décision, combinée à la récente baisse du prix du HomePod, rend le haut-parleur intelligent dApple plus attrayant et un concurrent de lAmazon Echo Studio et de Sonos One.

squirrel_widget_148303

La révélation est apparue dans un communiqué de presse dans le cadre de la conférence des développeurs dApple, la WWDC, qui se déroule pratiquement actuellement. Le paragraphe sous le titre "Un meilleur accès aux plates-formes Apple" dit simplement "HomePod a également un nouveau programme pour intégrer des services de musique tiers". IOS 14, récemment annoncé, vous permet également de choisir différentes applications par défaut pour le courrier électronique et la navigation sur votre iPhone et iPad.

Siri devrait également travailler avec Spotify sur le HomePod - il prend en charge les services de musique tiers sur iOS et iPadOS depuis iOS 13.

Cette décision est particulièrement opportune, car la Commission européenne a récemment annoncé des enquêtes sur les pratiques dApple provoquées en partie par les plaintes de Spotify pour injustice déposées début 2019 - Spotify a même un site entier dédié à ses rancunes avec Apple.

Spotify affirme également quApple a rejeté sa proposition davoir une application Apple Watch qui permettrait les téléchargements de la même manière que lapplication Apple Music Watch.

Nous nous attendons toujours à ce quApple lance un HomePod de deuxième génération cette année .